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नगरपालिका चुनाव:कांग्रेस को बागियों ने पहुंचाया नुकसान, भाजपा को बहुमत

रतननगर6 घंटे पहले
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नगरपालिका चुनाव के तहत राजकीय बुदिया बालिका उमावि में हुई मतगणना के परिणाम एक घंटे में ही आ गए। भाजपा को 11, कांग्रेस को छह व तीन स्थानों पर निर्दलीय प्रत्याशियों को जीत मिली। सुबह करीब 9.50 बजे तक सभी वार्डों में परिणाम घोषित कर दिए गए। मतगणना स्थल के बाहर सुबह 8.30 बजे से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। परिणाम घोषणाओं के साथ ही जीते हुए प्रत्याशियों के समर्थक जुलूस के रूप में खुशी जताते हुए वार्डों की तरफ रवाना होते रहे तथा एक-दूसरे को गुलाल लगाते हुए नाचकर जश्न मनाया।

पहले दो राउंड की गिनती पूरी होने के साथ ही भाजपा को बहुमत मिलता नजर आने लगा, जिसके चलते कांग्रेस प्रत्याशियों व नेताओं के चेहरों पर मायूसी छाने लगी। पहले 10 वार्डों में सात भाजपा, दो निर्दलीय व एक सीट कांग्रेस के खाते में गई। वार्ड एक से निवर्तमान पालिकाध्यक्ष हीना बानो व वार्ड दो से उनके पति मकसूद की हार ने भी कांग्रेस समर्थकों के चेहरों पर चिंता की लकीर उकेर दी। 15 वार्डों की मतगणना होने के साथ ही भाजपा ने 11 पर जीत दर्ज करते हुए बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया तथा पार्टी से पालिकाध्यक्ष बनने का सपने देख रहे जीते हुए दावेदारों के चेहरे भी खिल उठे।

2015 में बोर्ड बनाने वाली कांग्रेस को इस बार अपने ही बागी उम्मीदवारों ने नुकसान पहुंचाया, वहीं पार्टी के बड़े नेताओं की सक्रियता की कमी भी खली। वार्ड 10 व 12 में कांग्रेस की टिकट नहीं मिलने से बागी होकर चुनाव मैदान में उतरे दोनों प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। वहीं वार्ड नौ, 13, 14 व 16 में कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों ने पार्टी के वोट बैंक को कमजोर कर दिया, जिसके चलते भाजपा को फायदा पहुंचा। वहीं भाजपा की ओर से उप नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ सहित अन्य नेता क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे।

पालिका के 6 वार्डों में जीत का अंतर 10 वोट से भी कम
6 वार्डों में जीत का अंतर 10 मतों से भी कम रहा है। वार्ड 3 व 4 में जीत का 5 मत, वार्ड 10 में दो, वार्ड 11 में आठ, वार्ड 13 में नौ व वार्ड 20 में चार मतों से हार-जीत हुई है। वहीं वार्ड 14 में हार-जीत का अंतर 33 मतों का रहा।

पालिका के 6 वार्डों में जीत का अंतर 10 वोट से भी कम
6 वार्डों में जीत का अंतर 10 मतों से भी कम रहा है। वार्ड 3 व 4 में जीत का 5 मत, वार्ड 10 में दो, वार्ड 11 में आठ, वार्ड 13 में नौ व वार्ड 20 में चार मतों से हार-जीत हुई है। वहीं वार्ड 14 में हार-जीत का अंतर 33 मतों का रहा।

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