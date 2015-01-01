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संजय दत्त से मिलवाने की मांग:गले में रस्सी का फंदा डालकर 80 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ा युवक, 8 घंटे बाद उतरा, बार-बार बदली मांगें

रतनगढ़34 मिनट पहले
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मोबाइल से पुलिस से वार्ता करता युवक।
  • भानूदा का युवक टंकी पर चढ़ पहले संजय दत्त से मिलाने की मांग करता रहा
  • फिर हत्या के दर्ज मामले में मानहानि और शादी कराने की मांग करता रहा

संजय दत्त से मिलवाने की मांग को लेकर गले में रस्सी का फंदा डालकर भानूदा गांव का 21 वर्षीय युवक शनिवार को भानीधोरा बालाजी मंदिर के पास स्थित आपणी योजना की 80 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ गया। टंकी पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी देने लगा।

लोगों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने टंकी पर चढ़े युवक को समझाइश कर उतारने का प्रयास किया, लेकिन नीचे नहीं आया। आठ घंटे तक युवक टंकी के ऊपर चढ़ा रहा और हर दो घंटे में अपनी मांग बदलता रहा।

जानकारी के अनुसार भानूदा निवासी राकेश पुत्र जेठाराम शर्मा सुबह करीब 10 बजे टंकी पर चढ़ गया। मौके पर लोगों की भीड़ लगने लगी। पुलिस ने भीड़ को हटाने का प्रयास किया। वहीं उच्चाधिकारी टंकी पर चढ़े युवक से मोबाइल पर बात करके समझाइश करते रहे। पुलिस प्रशासन ने भानूदा में इसके घर पड़ोसी युवक को भी मौके पर बुलाया, उससे भी युवक की बात करवाई।

पीसीसी सदस्य रमेशचंद्र इंदौरिया ने भी युवक से फोन पर काफी देर तक बात की। सुजानगढ़ एएसपी सीताराम माहिच, डीएसपी नरेंद्र शर्मा, रतनगढ़ एसएचओ महेंद्र कुमार, एसडीएम अनिल कुमार, तहसीलदार धीरज झाझड़िया, एएसआई कुशलाराम, हैड कांस्टेबल हेमराज, कांस्टेबल ओम मीणा व प्रमोद ने भी युवक से बातचीत की, लेकिन वह नहीं उतरा।

सुबह 10 बजे टंकी पर चढ़ा युवक काफी समझाइश पर शाम छह बजे उतरा। उतरने के बाद उच्चाधिकारियों ने बात की, उसके स्वास्थ्य की जांच करवाई। घटना के दौरान प्रशासन ने स्वास्थ्य टीम को भी बुला लिया, टंकी के नीचे फोम के गद्दे लगाए। टंकी पर चढ़े युवक ने गले मे रस्सी का फंदा डाल रखा था, यह धमकी दे रहा था कि कोई भी टंकी की सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयास करेगा तो वह आत्महत्या कर लेगा।

एक बार पड़ोसी युवक ने टंकी पर चढ़ने का प्रयास किया तो टंकी से झूलने के लिए अपने दोनों पैर लटका दिए। मौके पर ईओ भगवानसिंह राठौड़, आपणी योजना के एक्सईएन शंभुसिंह चौहान सहित पुलिस के जवान मौजूद थे।

टंकी से उतरने के बाद युवक से बात करते पुलिस-प्रशासनिक अधिकारी।
टंकी से उतरने के बाद युवक से बात करते पुलिस-प्रशासनिक अधिकारी।

राजलदेसर थाने का है स्थाई वारंटी, प्रशासन को किया परेशान, पिता बोला-शादी न होने से उठाया यह कदम

युवक ने पुलिस प्रशासन से फिल्म स्टार संजय दत्त से मिलने की मांग की। दो घंटे इसी मांग पर अड़ा रहा। अधिकारी कई प्रलोभन देकर उतारने का प्रयास करते रहे। दो घंटे बाद उसने कहा कि उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होने से उसकी काफी मानहानि हुई है, इसलिए अब जीना नहीं चाहता।

दोपहर में अधिकारियों ने उसके पिता जेठाराम को बुलाया। पिता ने एएसपी माहिच को बताया कि उनकी बेटी की शादी की एवज में संबंधियों ने उसे लड़की देने का आश्वासन दिया था। उसकी बेटी की शादी हो चुकी, लेकिन राकेश के लिए बहु उपलब्ध नहीं करवाई, जिसकी वजह से यह कदम उठाया है। ब्रह्मनगर से समधी को बुलाएं ताकि राकेश उतर सके। पुलिस प्रशासन ने इस बात का सत्यापन किया तो इसमें दम नहीं दिखा। आखिरकार आठ घंटे की समझाइश के बाद शाम करीब छह बजे युवक टंकी से उतरा।

इधर, राकेश राजलदेसर थाने का स्थाई वारंटी है। पुलिस ने बताया कि 2017 में एक महिला की हत्या के मामले में युवक स्थाई वारंटी है। जैसे ही उक्त युवक की टंकी पर चढ़ने की सूचना राजलदेसर पुलिस को मिली तो उन्होंने रतनगढ़ पुलिस से संपर्क साधा और उनके हैंडओवर करने की बात कही। वहीं पुलिस प्रशासन युवक का पुलिस रिकॉर्ड खंगाल रही है।

^इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए। इनकी ऐसी हरकतों के कारण प्रशासन का कीमती समय, मशीनरी व धन का दुरुपयोग होता है, जिसका हर्जाना ऐसे लोगों से ही वसूल किया जाना चाहिए।
-नारायणदान चारण, सेवानिवृत्त एएसपी

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