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पेयजल आपूर्ति:आज रतनगढ़, सुजानगढ़, लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर की पानी सप्लाई बंद रहेगी

रतनगढ़3 घंटे पहले
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आपणी योजना की रतनगढ़ से संचालित होने वाली पेयजल आपूर्ति गुरुवार को बंद रहेगी। जन स्वास्थ्य विभाग के एक्सईएन अमरसिंह मीणा ने बताया कि आपणी योजना फैज द्वितीय रतनगढ़-सुजानगढ़ पेयजल परियोजना के अंतर्गत रतनगढ़ खंड हैडवर्क्स में खराब 1400 एमएम डाया वाॅल्व की मरम्मत करने का कार्य गुरुवार को किया जाएगा। एक्सईएन मीणा ने बताया कि कार्य अवधि के दौरान रतनगढ़, सुजानगढ़, सीकर जिले के फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ के सैकड़ाें गांवाें में हाेने वाली पेयजल सप्लाई बंद रहेगी।

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