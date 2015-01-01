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शुभारंभ:बाजाैर में विनायक लाइब्रेरी का शुभारंभ

रैवासा3 घंटे पहले
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बाजाैर बस स्टैंड पर गुरुवार को विनायक लाइब्रेरी का शुभारंभ पूर्व विधायक प्रेमसिंह बाजाैर व सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने किया। निदेशक रामनिवास बावलिया ने बताया कि विद्यार्थियों की बेहद मांग पर सीकर, उदयपुर, जयपुर, कोटा आदि बड़े शहरों की तर्ज पर बाजाैर में इस लाइब्रेरी का शुभारंभ विद्यार्थियों, विभिन्न प्रकार की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों और जन समुदाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जो बाजाैर क्षेत्र के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। पुस्तकालय का समय सुबह सात से शाम सात बजे तक का रहेगा। इस अवसर पर सरपंच संगीता लूणा, प्रेमचंद बांवलिया, जगदीश प्रसाद बावलिया, सुभाष बावलिया, बलबीरसिंह उपस्थित थे।

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