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कार्यक्रम:रींगस में बैंक कर्मचारियों ने मनाया दीपावली स्नेह मिलन समारोह

रींगस4 घंटे पहले
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नेशनल हाईवे 52 पर स्थित रॉयल पैलेस में गुरुवार को बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अधिकारी व कर्मचारियों ने दीपावली स्नेह मिलन का आयोजन कर कोरोना से बचाव की जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीआरएम एसएस उदावत ने की। मुख्य अतिथि बैंक के एजीएम महावीर प्रसाद शर्मा ने बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों को दैनिक भास्कर मुहिम की जानकारी देते हुए बताया कि आमजन के संपर्क में रहकर कोरोना बचाव की जानकारी देनी चाहिए, तभी इस वैश्विक महामारी से जंग से आसानी से जीत सकते हैं। साथ ही बैंक की योजनाओं की जानकारी देकर आमजन को लाभ पहुंचाने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम के दौरान बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रींगस, बावड़ी, लांपुवा, महरोली, आभावास व अरणियां शाखा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर शाखा प्रबंधक रामेश्वर लाल चौधरी, भगवान सिंह जाट, पोखरमल धायल, आशीष शर्मा, हुकम सिंह शेखावत, सहायक अधिकारी फूलचंद गुर्जर, राजसिंह शेखावत, मुकेश कुमार मीणा, महेश घोसल्या, हेमंत वर्मा, महेंद्र मीणा, अशोक शर्मा, पैलेस डायरेक्टर बीरबल सिंह फौजी सहित अनेक अधिकारी, कर्मचारी व क्षेत्र के प्रबुद्धजन उपस्थित थे।

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