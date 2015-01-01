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श्रद्धा:बिहारी समाज ने छठ पूजन पर किए धार्मिक कार्यक्रम

रींगस3 घंटे पहले
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नगर पालिका क्षेत्र में स्थित जीण माता कॉलोनी में बिहारी समाज की ओर से चल रहे दो दिवसीय कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को महापर्व छठ पूजन पर अनेक धार्मिक कार्यक्रम हुए। निवर्तमान पार्षद विष्णु गंगावत ने बताया कि बिहारी समाज के लोगों ने अस्थाई तालाब का निर्माण कर सजावट की व अनेक धार्मिक कार्यक्रम किए।

बिहारी समाज के लोगों ने व्रत रखकर भगवान भास्कर को सांध्यकालीन अ‌र्घ्य दिया। इसके बाद सामूहिक पूजा व महाआरती में भाग लिया। इस अवसर पर कौशलेंद्र कुमार सिंहा, पूनम सिंहा, सुरेंद्र गुप्ता, पंकज सिंहा, मायाराम, महेंद्र कुमार, किशनलाल, रतनलाल, हीरा देवी, सुनीता देवी, अनिता देवी सहित अनेक महिला, पुरुष व क्षेत्र के प्रबुद्धजन उपस्थित थे।

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