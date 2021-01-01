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चुनाव:रींगस : कांग्रेस के आठ और भाजपा के चार उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई

रींगस7 घंटे पहले
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नगर पालिका चुनाव में 35 वार्डों में से भाजपा के चार व कांग्रेस के आठ पार्षद ही जीत पाए। इससे दोनों पार्टियों के पदाधिकारियों को निराशा हुई। साथ ही 23 निर्दलीय पार्षद विजयी होने से उनका दबदबा बना हुआ है। पंचायत समिति चुनावों में भी पूर्व मंत्री बंशीधर बाजिया के पुत्र राहुल बाजिया व उनकी पत्नी विनोद हार गए थे। इस हार को भुलाने के लिए पूर्व मंत्री बंशीधर बाजिया ने भाजपा उम्मीदवारों को जिताने के लिए भरकस प्रयास किए।

पार्टी पदाधिकारियों की भी समय समय पर मीटिंग लेकर फीडबैक लिया था। इसके बाद भी भाजपा को करारी मात खानी पड़ी। इसी तरह पंचायत समिति चुनावों में कांग्रेस का प्रधान बनाने के बाद विधायक महादेव सिंह पूरे जोश के साथ नगर पालिका चुनाव में कार्य करने के बाद भी 35 वार्डों से मात्र आठ पार्षद ही बना पाए।

निवर्तमान पार्षद अमित कुमार शर्मा लगातार तीसरी बार पार्षद बने हैं। पार्षद चुनाव में सबसे कम सात मतों से तीन पार्षद जीते हैं। चुनाव के दौरान सबसे पहले निर्दलीय उम्मीदवार निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष हरिशंकर निठारवाल ने निर्विरोध पार्षद बनकर खाता खोला। इसके बाद मतगणना के दौरान भी सबसे पहले वार्ड एक के पार्षद ने 238 मतों से विजयी हुए।

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