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बैठक:बैठक में 22 एजेंडे पारित, पार्षदों ने पहले टेंडर जारी करने व बाद में स्वीकृति पर आपत्ति जताई

सादुलपुर3 घंटे पहले
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  • सादुलपुर पालिका की साधारण सभा की बैठक में रखे गए सभी एजेंडे सर्वसम्मति से पारित

नगरपालिका साधारण सभा की बैठक बुधवार को हुई, जिसमें पार्षदों ने पार्कों के जीर्णोद्धार सहित कई मुद्दे उठाए। बैठक में रखे गए सभी 22 एजेंडे सर्वसम्मति से पारित किए गए। पालिकाध्यक्ष रजिया गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में विधायक कृष्णा पूनिया भी उपस्थित थी।

पार्षद राहुल पारीक व राजेंद्र पटीर ने एमपी चौक के पानी की निकासी का प्लान तैयार करने तथा ढेढाणी जोहड़ी पर किए गए अतिक्रमण को हटाने, भू-संपत्ति की सूची बनाने, पार्षद महावीरसिंह बीका व महेंद्र दिनोदिया ने सार्वजनिक कुआ, बावड़ी एवं पार्कों के जीर्णोद्धार करने के एजेंडे पर बहस करते हुए कहा कि पार्कों का जीर्णोद्धार आखिरकार कब होगा। तीसरी बार बैठक में यह एजेंडा शामिल किया जा रहा है। पार्षद बीका ने एतराज दर्ज कराते हुए कहा कि टेंडर पहले जारी कर दिए जाते हैं और स्वीकृति बाद में ली जाती है।

इसके अलावा उन्होंने मोहल्ला नरहड़ियान के फाटक से हिसार रेलवे फाटक तक रास्ता खुलवाने के एजेंडे पर भी बोलते हुए कहा कि इस एजेंडे पर वर्ष 2015 में भी विचार हो चुका है। आगामी बैठक में इस एजेंडे पर कार्यवाही की रिपोर्ट सदन में रखनी होगी। इसी तरह पार्षद चिरंजीलाल ने वार्ड संख्या 34 से 40 में उप स्वास्थ्य केंद्र व सामुदायिक भवन का निर्माण कराने, पार्षद दीपिका शर्मा ने डिग्गी की चारदीवारी का मामला उठाया। पार्षद सुमन, जमीला बेगम, रामबाबू, हैदर सहित अन्य पार्षदाें ने भी विभिन्न मुद्दे उठाए।

इसके अलावा पार्षद मनीराम व अन्य पार्षदों ने सामूहिक रूप से पालिकाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर वार्ड संख्या 27, 34, 35, 36 में शिशु मोक्ष भूमि के लिए भूमि आवंटित करने की मांग की। बैठक में विधायक पूनिया ने पार्षदों को उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए पत्र लिखकर देने के लिए कहा। विधायक ने निर्माणाधीन बस स्टैंड के कार्य काे शुरू कराने के निर्देश अधिशाषी अधिकारी को दिए। बैठक के अंत में पार्षद हरद्वारीलाल मीणा की पत्नी का तथा पार्षद दीपचंद के पिता का निधन होने पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई।

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