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सेवा:ढिगारला व चांदगोठी स्कूल में विज्ञान संकाय खोलने की स्वीकृति मिली

सादुलपुर3 घंटे पहले
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विधायक कृष्णा पूनिया की अनुशंसा पर विधानसभा क्षेत्र के गांव चांदगोठी व ढिगारला के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान संकाय खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृति मिलने पर ग्रामीणों ने मिठाई बांटी। विधायक ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व शिक्षा मंत्री गोविंदसिंह डोटासरा का आभार जताया। ढिगारला के ग्रामीणाें ने शनिवार काे विधायक का अभिनंदन किया गया। प्रधानाचार्य विनोद गोदारा, सोमवीर बेरवाल, रक्षपाल बेनीवाल, अमरसिंह बिजारणिया सहित अन्य ग्रामीणों ने विधायक काे गुलदस्ता भेंट किया। ग्रामीणों ने बताया कि विधायक इससे पूर्व घर-घर पेयजल कनेक्शन व पशु चिकित्सालय भी गांव के लिए स्वीकृत कराया है।

सात्यूं स्कूल में विज्ञान संकाय व बुचावास विद्यालय में अर्थशास्त्र विषय स्वीकृत

माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर की ओर से सात्यूं गांव के राउमावि में विज्ञान संकाय व बुचावास गांव की राउमावि में संचालित कला संकाय में अर्थशास्त्र विषय स्वीकृत किया है। विधायक नरेंद्र बुडानिया ने बताया कि ग्रामीणाें की मांग पर सीएम से वार्ता कर उक्त स्कूलाें में नए संकाय खाेलने एवं विषय जाेड़ने की मांग की गई थी। इसके बाद दाेनाें स्कूलाें के लिए अब स्वीकृति मिली है। विधायक ने बताया कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्राें में शिक्षा के संकल्पबद्ध हाेकर कार्य कर रही है।

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