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कार्रवाई:आयकर इंस्पेक्टर मंजूबाला को डीएसपी पद पर नियुक्ति नहीं देने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

सादुलपुर3 घंटे पहले
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हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा आउट ऑफ टर्न नियुक्ति में नियुक्ति प्रावधानों को चुनौती देने और एक अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता व मौजूदा आयकर इंस्पेक्टर को डीएसपी पद पर नियुक्ति नहीं देने पर गृह सचिव, कार्मिक सचिव व स्टेट स्पोर्ट्स कौंसिल सचिव से जवाब मांगा है। जस्टिस गोवर्धन बाढ़दार व सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह अंतरिम निर्देश चांदगोठी गांव की बेटी एवं अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी मंजूबाला स्वामी की याचिका पर दिया है।

एडवोकेट हनुमान चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार ने आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के तहत खिलाड़ियों को विभिन्न श्रेणियों में सीधे नियुक्ति का प्रावधान किया है, लेकिन नियुक्ति प्रावधानों में 18 मार्च, 2020 को किए संशोधन के चलते उन्हीं खिलाड़ियों को ए श्रेणी में नियुक्ति का पात्र माना है, जिन्होंने एक जनवरी, 2016 के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल में कोई उपलब्धि हासिल की हो।

याचिका में कहा है कि प्रार्थिया 2014 में हुए एशियन गेम्स में हैमर थ्रो में पहली भारतीय महिला पदक विजेता रही है, लेकिन फिर भी उसे केवल इस कारण डीएसपी पद पर नियुक्ति नहीं दी जा रही कि उसने जनवरी 2016 से पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता था।

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