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धरना प्रदर्शन:हमीरवास में धरनास्थल पर किसानाें ने किया सद्‌बुद्धि यज्ञ, कानूनों का रद्‌द करने की मांग

सादुलपुर4 घंटे पहले
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नए कृषि कानूनों के विरोध में हमीरवास गांव में चल रहा धरना जारी रहा। धरनास्थल पर आयोजित सद्बुद्धि यज्ञ में ग्रामीणों ने आहुतियां देकर सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना की। संयोजक हरिकांत पूनिया ने बताया कि शिक्षक संघ शेखावत के सदस्यों ने जिला मंत्री वेदपाल मलिक के नेतृत्व में धरने पर पहुंचकर समर्थन दिया।

इस मौके पर एडवोकेट निहालसिंह, महिपाल पूनिया, उम्मेद नंबरदार, दिनेश पूनिया, जितेंद्रसिंह, महेंद्रसिंह, हरिकांत आदि ने सरकार विरोधी नारे लगाकर प्रदर्शन किया। धरने पर सुरेश फौजी, सुबेसिंह, इंद्रसिंह डीलर, महेंद्र डीलर, राजवीर, सतवीर भगवानाराम आदि बैठे।

इधर, अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी की टीम व किसान शाहजहांपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में भाग ले रहे हैं। कामरेड भगतसिंह ने बताया कि शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों को संघर्ष करते हुए 50 दिन हो चुके हैं। रामसिंह, भगतसिंह, रणसिंह, कर्णसिंह आदि ने सरकार विरोधी नारे लगाकर नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की।

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