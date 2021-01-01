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नए कृषि कानूनों का विरोध:किसान आंदोलन के समर्थन में डोकवा में चक्काजाम किया, पांच काे सांसद के आवास का करेंगे घेराव

सादुलपुर4 घंटे पहले
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  • 15 मिनट तक रहा जाम, उसके के बाद धरना शुरू किया

किसान आंदोलन के समर्थन में रविवार को राजगढ़-चूरू हाईवे पर गांव डोकवा में किसानों ने चक्काजाम किया। जाम करीब 15 मिनट तक जारी रहा। जाम के बाद अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। इससे पूर्व किसानों की बैठक हुई, जिसमें अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने और 5 फरवरी को ट्रैक्टर लेकर सांसद आवास का घेराव करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में देहात कांग्रेस अध्यक्ष सतीश गागड़वास, महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष निर्मला सिंघल, पूर्व सरपंच राजकुमार बेनीवाल, पूर्व सरपंच बलबीर पूनिया, वेदप्रकाश रेडू, बनवारी सिलायच, कर्णसिंह पूनिया, अनूप जाट, रमेश धींधवाल, मंजीत रणवां, नरेंद्र सांगवान, सुरजभान, बलवान सूरा, कृष्ण पूनिया, प्रवीण फगेड़िया व कमल चौधरी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। बैठक के बाद किसानों ने हाईवे पर ट्रैक्टर खड़े कर जाम लगाया जो कि 15 मिनट तक जारी रहा। जाम की सूचना मिलने पर थानाधिकारी गुर भूपेंद्रसिंह मय पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे और किसानों से समझाइश कर जाम खुलवाया।

रतनगढ़ | किसानों के सम्मान में, हम सब हैं मैदान में अभियान के अंतर्गत रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टोल को मुक्त करवाते हुए आवागमन को निशुल्क बनवाया। रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ता नेशनल हाईवे 11 पर स्थित टीडियासर टोल पर पहुंचे तथा केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की। इस दौरान कृषि कानूनों को वापिस लेने की मांग भी की।

इस अवसर पर नरेश गोदारा, कांग्रेस सेवादल यंग ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष रामवीरसिंह राईका, यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष नंदलाल ऐचरा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष संदीपसिंह, पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वा, चुन्नीलाल धेतरवाल, राजदीप भुवाल, रतनलाल मेघवाल, शक्तिसिंह, पंचायत समिति सदस्य सुरेंद्र हुड्‌डा, सरपंच प्रेमाराम आदि उपस्थित थे।

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