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मीटिंग:मीणा महासभा की बैठक में कार्यकारिणी काे आगामी आदेश तक आगे बढ़ाया

सादुलपुर3 घंटे पहले
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राष्ट्रीय मीणा महासभा की बैठक रविवार को मीणा छात्रावास में हुई, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श कर निर्णय लिए गए। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार तहसील इकाई राजगढ़ की कार्यकारिणी काे आगामी आदेश तक आगे बढ़ाया गया। तहसील अध्यक्ष राजकुमार मीणा को तहसील कार्यकारिणी का गठन करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में सर्वप्रथम समाज के दिवंगत लाेगाें को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके करणीराम मीणा, पूर्णमल मीणा, ताराचंद मीणा, केसरीचंद मीणा, मंगलचंद मीणा, सुभाष मीणा, मामनराम, रामलाल, रमेश, मांगीलाल, सुरजभान, सुरेंद्र व जितेंद्र मीणा आदि उपस्थित थे।

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