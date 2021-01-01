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मीटिंग:बैठक में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के अभिनंदन समाराेह की तैयारियाें काे लेकर चर्चा की

सादुलपुर4 घंटे पहले
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भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डाॅ. सतीश पूनिया के 6 फरवरी को राजगढ़ आगमन पर होने वाले नागरिक अभिनंदन समारोह को लेकर रविवार को सांसद आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में पूर्व सांसद रामसिंह कस्वां ने कहा पूनिया के राजगढ़ सीमा में प्रवेश करने पर थिरपाली गांव में स्वागत किया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक गांव में स्वागत किया जाएगा।

बाद में पूनिया को घंटाघर तक लाया जाएगा, जहां पर वे किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बैठक में भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता, देहात अध्यक्ष सतवीर पूनिया ने भी विचार व्यक्त किए। रामफल लंबोरिया, पूर्व चेयरमैन जगदीश बैरासरिया, वेदप्रकाश पूनिया, विमल पूनिया आदि माैजूद रहे।

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