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खेल:मुस्लिम दमामी समाज क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू, महाजन टीम ने जीता उद्घाटन मैच

सादुलपुर3 घंटे पहले
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  • सादुलपुर में कोशर प्रवीन भियाणी की स्मृति में शुरू हुई तीन दिवसीय खेल प्रतियोगिता

रीको औद्योगिक क्षेत्र स्थित खेल मैदान में शुक्रवार को कोशर प्रवीन भियाणी की स्मृति में मुस्लिम दमामी समाज क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रदेश मुस्लिम दमामी समाज अध्यक्ष लाल मोहम्मद लक्की की अध्यक्षता में हुए समारोह में मुख्य अतिथि विधायक डॉ. कृष्णा पूनिया ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया।

पालिकाध्यक्ष रजिया गहलोत व आयोजक लाल मोहम्मद लक्की ने डूंगरगढ़ व महाजन टीम के बीच टॉस करवाकर मैच शुरू करवाया। उद्घाटन मुकाबले में महाजन टीम ने डूंगरगढ़ की टीम को हराया। विधायक ने खिलाड़ियों को सफलता के टिप्स बताते हुए ईमानदारी व अनुशासन में खेलने का आह्वान किया।

विशिष्ट अतिथि द्रोणाचार्य अवार्डी कोच वीरेंद्र पूनिया, अजमल शेख व पूर्व सरपंच नजरू खां ने भी विचार व्यक्त किए। आयोजक लक्की ने सभी टीमों का स्वागत किया। इरफान भियाणी ने बताया कि प्रतियोगिता में बीकानेर, रावतसर, महाजन, डूंगरगढ़ सहित स्थानीय टीमें भी भाग ले रही है।

तीन दिवसीय प्रतियाेगिता का समापन व पुरस्कार वितरण समारोह रविवार शाम को मोहल्ला दमामियान में होगा। इस मौके पर पार्षद मोहम्मद सलीम, अकबर अली, राजकुमार बिजारणिया, शंकरसिंह राजपूत, अफरोज बानो, पूर्व पार्षद भगवानी देवी, मंगतू दमामी, महिपाल, एसबीआई के चीफ मैनेजर नसीम कुरैशी, प्रताप कैरो, आमीन खोखर, ओमप्रकाश प्रजापत, भंवरलाल नायक, सिकंदर जाटू, अब्दुल्ला कुरैशी, सुरेंद्र पूनिया, डॉ. याकूब, इरफान भियाणी, अयूब राणा व दाऊद खान भियाणी आदि उपस्थित थे।

सरदारशहर: फाइनल में रूपलीसर ने गोगासर को हराया

ग्राम पंचायत रूपलीसर में बाबा हरिराम क्रिकेट क्लब की ओर से चल रही ओपन जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला शुक्रवार को खेला गया। क्लब के रामनिवास कड़वासरा ने बताया कि प्रतियोगिता में आसपास के क्षेत्रों की 40 टीमों ने भाग लिया।

फाइनल मुकाबला रूपलीसर व गोगासर की टीम के बीच खेला गया, जिसमें रूपलीसर की टीम विजेता रही। सरपंच श्यामलाल सारण की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता एडवोकेट श्योकरण पोटलिया ने विजेता व उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस मौके पर आरएलपी नेता मदनलाल ढाका, कपिल, मामराज सारण, सांवरमल कड़वासरा, इमीचंद आदि उपस्थित थे।

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