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जोधपुर डिस्कॉम श्रमिक संघ की बैठक:श्रमिक संघ की बैठक में निजीकरण का विरोध जताया, इससे होने वाले नुकसान से अवगत कराया

सादुलपुर5 घंटे पहले
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सादुलपुर. बैठक में पोस्टर का विमोचन करते पदाधिकारी एवं सदस्य।
  • सादुलपुर में जोधपुर डिस्कॉम श्रमिक संघ की बैठक में पोस्टर का विमोचन किया

डिस्कॉम के किए जा रहे निजीकरण के विरोध में गुरुवार को जोधपुर डिस्कॉम श्रमिक संघ की बैठक हुई। मुख्य अतिथि डिस्कॉम अध्यक्ष मोहनलाल माली ने वर्तमान में डिस्कॉम में चल रही एफआरटी योजना का विरोध करते हुए इससे निगम,आमजन व कर्मचारी वर्ग को होने वाले नुकसान से अवगत करवाया तथा वर्तमान में चल रही एफआरटी योजना जो कि टेंडर प्रक्रिया केेे अनुरूप कार्य नहीं करने, केवल एक या दो आदमी रखकर उपभोक्ताओं की समस्याओं का समय पर निवारण ना करके विभाग की छवि खराब की जा रही है।

माली ने बताया कि संबंधित अधिकारी निगम के एफआरटी संबंधी आदेश किए जाने के बाद भी शिकायत निवारण का कार्य कर्मचारियों पर करने के लिए दबाव बना रहे हैं, इससे कर्मचारी वर्ग में राेष है। जब टेंडर प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता शिकायत निवारण का कार्य एफआरटी को दे दिया गया है एवं उन्हें प्रत्येक उपखंड से दो लाख रुपए प्रतिमाह का भुगतान किया जा रहा है तो फिर विभागीय कर्मचारियों पर इस तरह से कार्यों के लिए दबाव बनाना अप्रत्यक्ष रूप से निगम को नुकसान पहुंचाता है।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष अमरसिंह स्वामी ने डिस्कॉम के 12 जनवरी 2021 के प्रस्तावित कार्यक्रम में चूरू जिले से ज्यादा से ज्यादा कार्मिकों के पहुंचने तथा निजीकरण के दुष्परिणामों को आमजन तक बताने के लिए सभी को साझा कार्यक्रम चलाने का आह्वान किया। जिला महामंत्री महेंद्र सैनी, डिस्कॉम कार्यकारी अध्यक्ष सतीश राठौड़, जिला कोषाध्यक्ष बलवान पूनिया ने भी विचार व्यक्त किए।

इस मौके पर पोस्टर का विमोचन भी किया गया। बैठक में तारानगर से बृजमोहन ख्यालिया, महामंत्री सुरेश शर्मा, सादुलपुुर खंड अध्यक्ष सतीश जाट, महामंत्री पवन लीलावठी, संदीप गजराज, रामकिशन ढाका, विजयपाल भांभू, मांगेराम, संदीप कुमार, रामानंद पारीक, नरेंद्र स्वामी, अजय कुमार, जयप्रकाश पूनिया, आनंद कुमार, कुलदीप कुमार, राकेश जांगिड़ आदि उपस्थित थे।

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