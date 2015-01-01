पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सम्मान:लुटाणा राजू गांव में राजगढ़ प्रधान का अभिनंदन किया

सादुलपुर5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

लुटाणा राजू गांव में बुधवार शाम को पंचायत समिति राजगढ़ की नव निर्वाचित प्रधान विनोद देवी पूनिया का सम्मान किया गया। धर्मपाल रेपसवाल की अध्यक्षता एवं समाज कल्याण बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष कमला कस्वां के मुख्य अतिथि में हुए कार्यक्रम में महिलाओं ने प्रधान का माल्यार्पण व शाल ओढ़ाकर सम्मान किया।

पूर्व चेयरमैन कस्वां ने कहा कि भाजपा 36 काैम को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने पर जोर दिया। प्रधान विनोद देवी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र का चहुंमुखी विकास ही उनका लक्ष्य है। गांवों के विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी जाएगी।

सभी के साथ एवं सहयोग से नए-नए विकास के काम कराए जाएंगे। विशिष्ट अतिथि रामफल लंबोरिया, हेमराज गागड़वास, रामनिवास, पूर्व सरपंच महेंद्र पूनिया, बंसीलाल, कैलाश भोजानिया व कौशल पूनिया थे। धर्मपाल रेपसवाल, सूबेदार महावीर कुलड़िया, बाला रेपसवाल व धनकोरी देवी ने अतिथियों का माल्यार्पण एवं शाल ओढ़ाकर सम्मान किया। नवीन रेपसवाल ने अाभार व्यक्त किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें