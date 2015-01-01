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हादसा:सादुलपुर में वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत

सादुलपुर3 घंटे पहले
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कस्बे के पास हाईवे बाईपास पर शुक्रवार रात करीब 9.30 बजे वाहन की टक्कर से बाइक पर सवार दो युवकों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर एसएचओ गुरु भूपेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एसएचओ गुरु भूपेंद्र सिंह ने बताया कि हाईवे बाईपास पर किसी वाहन ने एक बाइक के टक्कर मार दी।

टक्कर लगने पर बाइक सवार 24-25 साल के दो युवकों की मौत हो गई। बाइक पर सवार युवक नागौर के किसी गांव से हिसार जा रहे थे। युवकों की अभी शिनाख्त नहीं हुई है।

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