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हादसा:कुईं खोदते समय मिट्‌टी धंसने से 60 वर्षीय मजदूर की मौत

साहवा5 घंटे पहले
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  • साहवा में 2 घंटे चला सर्च ऑपरेशन, लेकिन बचाया नहीं जा सका

कस्बे में रविवार दोपहर कुईं खोदते समय मिट‌्टी धंसने से 60 वर्षीय मजदूर की मृत्यु हो गई। कुईं में दबे मजदूर को बाहर निकालने के लिए जेसीबी की सहायता से ऑपरेशन चलाया गया। दो घंटे के अथक प्रयास के बाद वृद्ध को बाहर निकाला गया, मगर तब तक मौत हो गई। मजदूर साहवा के वार्ड 5 का निवासी थे। मृतक के भाई मांगीलाल मेघवाल ने पुलिस में रिपोर्ट दी कि उनके ताऊ का लड़का पोकरमल पुत्र सरदाराराम मेघवाल (60) घरों में कुईं खाेदने का काम करता था।

31 जनवरी को वार्ड 7 में विनोद सोनी के घर कुईं खोद रहा था कि अचानक मिट्टी ढहने से पोकरमल नीचे दब गया। इस दौरान परिवार के लोगों ने शोर मचाया तो भीड़ जमा हो गई। उस समय 8 से 10 फीट गहरी कुईं खोदी गई थी। मिट‌्टी हटाने के लिए जेसीबी को बुलाया गया, लेकिन पास में एक और कुईं होने के कारण मिट‌्टी नहीं हटाई जा सकी। लोगों ने मिट्टी हटाकर पोकरमल को बाहर निकालना चाहा, पर सफलता नहीं मिली तो जेसीबी की सहायता से रस्सी बांधकर वृद्ध को बाहर निकाला।

इधर, सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। वृद्ध को एंबुलेंस से सीएचसी ले गए, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को आवश्यक कार्यवाही के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस का कहना है कि काफी देर तक वृद्ध पोकरमल के मिट‌्टी में दबे होने से दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मृग दर्ज कर ली।

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