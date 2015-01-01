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चाेरी का मामला:वीर कांधलदेव संस्थान में हुई चोरी का खुलासा करने की मांग

साहवा3 घंटे पहले
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कस्बे के वीर कांधलदेव संस्थान में पिछले दिनों हुई चाेरी के मामले का खुलासा करने की मांग काे लेकर गुरुवार काे सर्वसमाज के लाेगाें ने गुरुवार काे साहवा थाना प्रभारी गाेविंदराम कस्वा काे ज्ञापन साैंपा।

ज्ञापन में उल्लेख है कि गत दिनाें कांधलदेव संस्था तीन कमरों के ताले टूटे हुए मिले थे। अब तक चाेरी करने वाले लाेग गिरफ्त से बाहर हैं। इससे सर्व समाज के लाेगाें में राेष है। ज्ञापन में चाेरी करने वालाें काे शीघ्र गिरफ्तार कर चाेरी का खुलासा करने की मांग की गई है।

इस दाैरान भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रतनसिंह राठौड़, धर्मवीरसिंह राठौड़, कमेरसिंह कांधल, दलीपसिंह, शिवसिंह, नाहरसिंह, छगनसिंह, राजूसिंह आदि माैजूद रहे।

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