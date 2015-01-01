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प्रतियाेगिता:रेड़ी में किक्रेट प्रतियाेगिता शुरू, सुपरकिंग्स की टीम ने 22 रन से जीता उद‌्घाटन मैच

साहवा3 घंटे पहले
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रेड़ी गांव के खेल मैदान पर गुरुवार काे सात दिवसीय क्रिकेट प्रतियाेगिता का शुभारंभ हुआ। प्रदीपसिंह राठौड़ ने प्रतियाेगिता का रिबन काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्हाेंने खिलाड़ियाें से परिचय प्राप्त किया।

आईपीएल की तर्ज पर हाे रही प्रतियाेगिता में पहला बिल्लियां सुपरकिंग्स व रेड़ी रॉयल्स के बीच हुआ। सुपरकिंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते 12 ओवर में 96 रन बनए। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी रेड़ी राॅयल्स 12 ओवर में 74रन ही बना सकी।

इस तरह बिल्लियां सुपरकिंग्स ने 22 रनाें से मैच जीत लिया। दूसरी पारी में चार विकेट लेने वाले सुपरकिंग्स के सुभाष मैन ऑफ दी मैच चुना गया। इस माैके पर आयोजन समिति के चेयरमैन एडवोकेट मुकेश शर्मा, करणीसिंह, मुकेश योगी, रमजान खान, कृष्ण नैण, नरेशसिंह, प्रकाशसिंह, सुनील सोनी, बलराम जांगिड़, सुरेंद्र नाई, अमृतसिंह अादि माैजूद रहे।

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