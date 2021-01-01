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विवाहिता की मौत:गलती से सब्जी में नमक की जगह कीटनाशक दवा डाली, खाने से महिला की मौत

सालासर3 घंटे पहले
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गांव ढाणी रिणवा में नमक की जगह कीड़े-मकोड़े मारने की दवा डाली गई सब्जी खाने से 40 वर्षीय विवाहिता की मौत हो गई। मृतका के भाई की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज हुई। पुलिस के अनुसार ओमप्रकाश पुत्र नोरंगलाल जाट निवासी भावनसर ने रिपोर्ट दी कि उसकी बहन राजू देवी की शादी 20 साल पहले ढाणी रिणवा निवासी रामकुमार के साथ हुई थी।

मंगलवार दोपहर उसकी बहन अपने घर पर खाना खा रही थी। सब्जी में गलती से नमक के डिब्बे के पास ही रखे कीड़े मकोड़े मारने के दवा के डिब्बे से जहर पड़ गया। सब्जी खाने से तबीयत खराब हो गई। परिजन उसे रतनगढ़ के अस्पताल ले गए, जहां से चूरू रैफर किया। चूरू के अस्पताल में मंगलवार रात उसकी बहन की मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया।

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