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कार्रवाई:तीन साल से फरार 1100 रुपए का ईनामी आरोपी गिरफ्तार, रिमांड पर लिया

सालासर5 घंटे पहले
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पुलिस ने थाने में दर्ज मामले में तीन साल से फरार 1100 रुपए के ईनामी आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर रिमांड पर लिया। पुलिस के अनुसार थाने में एक मई, 2017 को दर्ज मामले में आरोपी दीपक पुत्र घड़सीराम जाट निवासी ढाणी जाखडों की, नीमकाथाना, सीकर फरार चल रहा था।

एसपी ने 20 नवंबर, 2020 को आरोपी पर 1100 रुपए का ईनाम घोषित किया था। हैड कांस्टेबल रोशनलाल, कांस्टेबल विजयपाल व गजेंद्र ने फरार आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर सुजानगढ़ के ऐसीजेएम कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे तीन दिन के रिमांड पर भेजने के आदेश दिए गए।

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