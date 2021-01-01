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आत्महत्या:विवाहिता ने फांसी लगाकर जान दी

सालासर3 घंटे पहले
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गांव खारिया छोटा में बहन की ससुराल में रह रही एक 25 वर्षीय विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार खारिया छोटा निवासी ओमप्रकाश पुत्र नानूराम नायक ने बताया कि उसकी साली सोनू अपने दो बच्चों के साथ एक महीने से उनके पास ही रह रही थी।

वह मंगलवार को पत्नी को डॉक्टर के पास स्वास्थ्य जांच करवाने के लिए सीकर गया हुआ था। शाम को वे आए, तो उसकी साली सोनू घर के पास खेजड़ी के पेड़ पर फांसी का फंदा लगा कर मृत अवस्था में लटकी हुई थी। पुलिस ने मृतका की मां व जीता के बताए अनुसार मामला दर्ज किया। आत्महत्या के कारणों का कोई पता नही चला।

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