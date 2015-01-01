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पूजा-अर्चना:पहले दिन 4 हजार श्रद्धालुओं ने सालासर बालाजी के दर्शन किए

सालासर2 घंटे पहले
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  • 231 दिन बाद मंदिर के पट खुले

काेराेना की वजह से 20 मार्च काे बंद हुए सालासर बालाजी मंदिर के पट 231 दिन बाद गुरुवार काे श्रद्धालुओं के लिए खाेल दिए गए। गुरुवार को सुबह से शाम तक करीब चार हजार श्रद्धालुओं ने बालाजी के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की।

काेराेना गाइडलाइन की पालना करवाते हुए ही श्रद्धालुओं काे मंदिर में प्रवेश दिया। इससे पहले बुधवार काे मंदिर प्रबंध कमेटी दर्शन के लिए ऑनलाॅइन बुकिंग करने के लिए सालासर टोकन मोबाइल एप लाॅन्च किया था। मंदिर प्रबंध कमेटी के सदस्य महावीर प्रसाद पुजारी ने बताया कि पहले दिन एप के माध्यम से 2071 श्रद्धालुओं ने बुकिंग करवाई। इनमें से 1870 श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। इसके अलावा करीब दो हजार श्रद्धालु बिना बुकिंग के भी आए। उन्हें काेराेना गाइडलाइन की पालना करते हुए प्रवेश दिया गया। मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहले श्रद्धालुओं काे सैनिजटाइज किया गया। जिन श्रद्धालुओं के पास मास्क नहीं थे, उन्हें मास्क दिए गए, वहीं 14 श्रद्धालुओं के शरीर का तापमान अधिक हाेने पर उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया।

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