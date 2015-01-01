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मांग:सिंचाई के लिए रात की बजाय दिन में बिजली देने की मांग को लेकर किसानाें का प्रदर्शन

सरदारशहर3 घंटे पहले
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सरदारशहर. रात को बिजली देने का विरोध करते हुए बंधनाऊ के किसान।
  • बंधनाऊ गांव के किसानों ने प्रदर्शन के बाद सरदारशहर एसडीएम को ज्ञापन दिया

जिले में पड़ रही भीषण सर्दी में भी कई स्थानाें पर डिस्काॅम की ओर से सिंचाई के लिए रात के समय बिजली की सप्लाई दी जा रही है। इससे बड़ी संख्या में किसान परेशान हाे रहे हैं। गत वर्ष पर भी किसानाें ने इसकाे लेकर कई स्थानाें पर प्रदर्शन किए थे।

इसके बावजूद इस बार भी रात में ही बिजली की सप्लाई दी जा रही है। इसकाे लेकर गुरुवार काे सरदारशहर के बंधनाऊ के किसानाें ने उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर डिस्काॅम के बाहर प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए रात के बजाय दिन में बिजली सप्लाई देने की मांग की गई। प्रदर्शन के बाद किसानाें ने एसडीएम काे ज्ञापन भी साैंपा।

ज्ञापन में सिंचाई के लिए दिन में बिजली देने की मांग की गई। ज्ञापन देने के बाद किसानाें के साथ सरपंच मांगीलाल सारण ने कहा कि इतनी भयंकर सर्दी में भी डिस्काॅम के अधिकारी किसानाें के प्रति संवेदनशील नहीं हैं, रात के समय में दी जा रही बिजली सप्लाई किसानाें के काम नहीं आ रही।

अधिकतर किसान सर्दी काे देखते हुए सिंचाई नहीं कर रहे। ऐसे में दिन के समय में बिजली दी जाए। इस दाैरान राकेश सारण, सहीराम, बाबूलाल, हजारीमल, मुखराम, सीताराम, सांवरमल, दौलतराम, परमेश्वरलाल, मूलाराम, राजूराम, बिशनलाल आदि किसानों ने प्रदर्शन किया।

मानदेय नहीं मिला, पंचायत सहायकों ने साैंपा ज्ञापन

ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सहायक मानदेय नहीं मिलने से परेशान हैं। मानदेय नहीं मिलने से इनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। ऐसे में बुधवार को पंचायत सहायकों ने विकास अधिकारी दुर्गाराम पारीक व प्रधान निर्मला राजपुरोहित को ज्ञापन देकर पिछले महीनों का अटका हुआ मानदेय दिलाने की मांग की।

ज्ञापन में उल्लेख है कि सरकार ने पंचायत सहायकाें का छह हजार रुपए का मानदेय राेका हुआ है, पंचायत सहायकाें की परेशानियाें काे देखते हुए शीघ्रता से मानदेय का भुगतान किया जाए। इस मौके पर रामकुमार डूडी, हरिशंकर, सहीराम नाई, शिवभगवान, बाबूलाल गुरड़ा, सांवरमल शर्मा, गजानंद, हरिशंकर, मघाराम आदि माैजूद रहे।

आशा सहयोगिनियाें ने कार्य बहिष्कार किया, नियमित करने की मांग काे लेकर ज्ञापन साैंपा

ब्लॉक आशा सहयोगिनियाें ने कार्य बहिष्कार करते हुए प्रदर्शन किया। बीसीएमओ डाॅ. विकास सोनी एवं बाल विकास अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन साैंपा। आशा सहियाेगिनी यूनियन की अध्यक्ष शिवानी शर्मा ने प्रदेश में 2004 से आशा सहयोगिनी मानदेय पर कार्यरत हैं।

इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी न ताे नियमित किया गया है और न ही संविदा की श्रेणी में किया गया। इसके साथ ही बहुत कम मानदेय पर कार्य कराया जा रहा है। इससे परिवार चलाना मुश्किल हाे रहा है।

ज्ञापन में न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने, मतदान केंद्र सूची में आशा सहयोगिनी का नाम जोड़ने, मानदेय बढ़ाने की मांग की गई। इस दाैरान हीरा देवी, रेशमा देवी, सुशीला, मोनिका, पूजा, खुशबू सोनी, मंजू भाटी, शिवानी शर्मा, रजनी शर्मा, ममता वर्मा, तारादेवी, सुनीता आदि माैजूद रही।

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