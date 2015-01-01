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दुष्कर्म:नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मुख्य आरोपी असम से गिरफ्तार

सरदारशहर3 घंटे पहले
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पुलिस ने करीब डेढ़ वर्ष पूर्व असम से एक नाबालिग को लाने और सामूहिक दुष्कर्म करने के दर्ज मामले में मुख्य आरोपी को असम से गिरफ्तार किया। मामले की जांच कर रहे डीएसपी गिरधारीलाल शर्मा के अनुसार जून 2019 में दर्ज मामले में पांच आरोपियों को उसी समय गिरफ्तार कर जेल भिजवाया गया था। मुख्य आरोपी रूबेनहक उर्फ हजरत अली पुत्र मनसेर अली शेख निवासी नूतनदेसर, असम फरार चल रहा था। आरोपी आसाम में अपना नाम बदल कर रह रहा था। हैड कांस्टेबल संजय बसेरा और कांस्टेबल राजेश छापोला ने आरोपी को उसके गांव से गिरफ्तार किया।

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