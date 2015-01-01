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गोमाता की जान पर आफत:चूरू की गोशाला में 78 गायों की मौत, 70 की हालत गंभीर; डॉक्टरों की 5 टीमें इलाज में जुटी

सरदारशहर9 मिनट पहले
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सरदारशहर: श्रीराम गोशाला में गायों की तबीयत बिगड़ गई जिससे 78 गायों की मौत हो गई। कई गायें बीमार हैं जिनका इलाज चल रहा है।
  • सरदारशहर में बिल्युबास रामपुरा गांव की श्रीरामगोशाला की घटना
  • शुरूआती जांच में फूड प्वाइजनिंग मानी जा रही गायों की मौत की वजह

चूरू जिले के सरदारशहर में शनिवार को एक गोशाला में 78 गायों की मौत से हड़कंप मच गया। साथ ही बड़ी संख्या में गायों की हालत गंभीर है जिनका उपचार चल रहा है। गायों की मौत का कारण पता नहीं चला है लेकिन फूड प्वाइजनिंग इसका कारण माना जा रहा है।

बीती शाम गायों को बाजरे का चारा खिलाया था
जानकारी के मुताबिक सरदारशहर में बिल्युबास रामपुरा गांव स्थित श्री राम गोशाला में सुबह गायों की मौत से हड़कंप मच गया। गोशाला की 100 से भी अधिक गायें बीमार थीं। इसका पता चलते ही वहां बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। सूचना पर पशुपालन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। गायों को शुक्रवार शाम बाजरे का चारा खिलाया गया था जिसके कारण फूड प्वाइजनिंग होना बताया जा रहा है।

गायों का उपचार करते हुए।
गायों का उपचार करते हुए।

2012 में हुई थी गोशाला की स्थापना, गोशाला में 470 गायें
श्री राम गोशाला की स्थापना 2012 में हुई थी। अभी गोशाला में 470 गाएं हैं। वहीं, अभी करीब 70 गायों की हालत गंभीर है जिनका सरदारशहर की चार चिकित्सा टीमें उपचार कर रही हैं। चूरू से भी पशु चिकित्सकों की टीम को बुलाया गया है। वहीं, प्रशासन की तरफ से एसडीएम रीना छीपा, डीएसपी गिरधारीलाल शर्मा, भानीपुरा एसएसओ मलकीत सिंह मय पुलिस दल के मौके पर पहुंच चुके हैं।

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