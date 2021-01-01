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दौड़ का आयोजन:एनसीसी भर्ती रैली में 150 विद्यार्थियों ने भाग लिया

श्रीमाधोपुर3 घंटे पहले
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थ्रीराज बटालियन एनसीसी, सीकर द्वारा कस्बे के एसबीएन पीजी कॉलेज बुधवार को एनसीसी भर्ती का आयोजन किया गया। एनसीसी भर्ती सूबेदार भींवाराम, नायब सूबेदार पवन कुमार तथा एएनओ मुकेश बल्डवाल की देखरेख में संपन्न हुई।

एएनओ बल्डवाल ने बताया कि भर्ती में 1600 मीटर दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ के लिए अलग-अलग बैच बनाए गए। इनमें से कुल 150 विद्यार्थियों ने दौड़ में भाग लिया। प्राचार्य डॉ. एसके जाट ने बताया कि दौड़ में सफल होने वालों का फिजिकल किया गया। लिखित परीक्षा के बाद मेडिकल जांच की गई। अन्त में साक्षात्कार व मूल दस्तावेज, आर्मी रिलेशनशिप, खेल व एनसीसी के प्रमाण पत्रों की जांच की गई। इस मौके पर कॉलेज सचिव इंजी. प्रदीप धायल, प्रवीण शर्मा, दीपक सैनी, जितेन्द्र कुमार निठारवाल, बनवारीलाल जितरवाल आदि मौजूद थे।

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