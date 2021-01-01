पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

नगर पालिका चुनाव:चुनाव में कांग्रेस के 13 और भाजपा के 12 उम्मीदवार जीते

श्रीमाधोपुर7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

नगर पालिका चुनाव परिणाम में कांग्रेस व भाजपा दोनों को ही स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने से बोर्ड बनाने में अब निर्दलीय ही निर्णायक भूमिका में रहेंगे। भाजपा को अध्यक्ष बनाने के लिए जहां छह निर्दलीयों की जरूरत है, वहीं कांग्रेस को पांच निर्दलीय की जरूरत रहेगी। परिणाम में 10 निर्दलीय जीते हुए हैं। रिजल्ट के बाद दोनों ही पार्टियां जोड़तोड़ में जुट गई।

भाजपा ने दो वार्डों में अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। 35 में से भी दो वार्डों में कांग्रेस के प्रत्याशी निर्विरोध जीतने के बाद भाजपा के 31 प्रत्याशी ही चुनाव मैदान में थे। कांग्रेस ने सभी 35 वार्डों में अपने प्रत्याशी उतारे थे। निर्वाचक एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व एसडीएम लक्ष्मीकांत गुप्ता ने बताया कि सबसे पहले जीत का खाता कांग्रेस का पार्टी का खुला और आखिर जीत निर्दलीय प्रत्याशी की हुई।

कांग्रेस के राजेश कुमार लगातार दूसरी बार पार्षद निर्वाचित हुए हैं। वार्ड छह से भाजपा प्रत्याशी नीरजा देवी ने सबसे कम एक वोट से जीत दर्ज की, वही वार्ड 23 से ही भाजपा प्रत्याशी अंजना देवी ने दो वोट से जीत दर्ज की। वार्ड नौ से कांग्रेस प्रत्याशी नवीन देवी ने 225 वोटों से सबसे बड़ी जीत दर्ज की। वहीं वार्ड 22 से निर्दलीय प्रत्याशी महावीर प्रसाद ठठेरा ने 198 व निर्दलीय प्रत्याशी हरिनारायण महंत ने 160 वोट से जीत दर्ज की है।

इस बार कांग्रेस को पिछली बार से पांच सीटें ज्यादा मिली हैं, वहीं भाजपा को पिछली बार से एक सीट कम मिली है। पिछले चुनाव में भाजपा ने 13 सीटें हासिल की थी। इस बार 12 सीटों पर ही जीत पाई है। इस चुनाव में 10 वार्ड अधिक बढ़ने का फायदा निर्दलीयों को मिला है। पिछले चुनाव में जहां निर्दलीय चार सीटों पर जीतकर आए, वहीं इस बार 10 सीटें मिली हैं।

पिछली बार भाजपा ने पूर्ण बहुमत से बोर्ड बनाया था और सीटें जीती थी, लेकिन इस बार भाजपा एक सीट के नुकसान के साथ 12 पर सिमट गई। सबसे अधिक निर्दलीय जीते। इनमें निर्दलीय प्रत्याशी एवं पूर्व पालिकाध्यक्ष हरिनारायण महंत व इनके भाई सीताराम महंत की पत्नी कमला देवी के अलावा इनका एक समर्थक भी चुनाव जीता है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें2 फरवरी से महेश्‍वर में शूट होगी विक्‍की कौशल और मानुषी छिल्लर की फिल्म, होटल से सेट तक बनेगा बायो बबल - बॉलीवुड - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser