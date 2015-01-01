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मीटिंग:बैठक में की सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई पर चर्चा

श्रीमाधोपुर3 घंटे पहले
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राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के निर्देशानुसार एसडीएम लक्ष्मीकांत गुप्ता की अध्यक्षता में नवंबर की ब्लॉक निष्पादन समिति की बैठक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मीटिंग हॉल में आयोजित की गई। बैठक में एसीबीईओ विनोद कुमार शर्मा ने सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन अध्ययन के स्माइल-2 कार्यक्रम व ब्लॉक रैंकिंग, एसआरजी मुकेश निठारवाल ने विभिन्न ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण, राजेश चूलेट प्रधानाचार्य अरनिया ने फिट इंडिया मूवमंेट के द्वितीय चरण के कार्यक्रमों के संबंध में तथा कैलाशचन्द्र चेजारा प्रधानाचार्य जोरावरनगर ने राजू मीना मंच व गार्गी मंच की गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

इस अवसर पर एसडीएम गुप्ता ने आह्वान किया कि संस्था प्रधान ब्लॉक की रैंकिंग के उन्नयन के लिए टीम भावना से सामूहिक प्रयास कर सफलता प्राप्त करें। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा सीकर कार्यालय के एपीसी विक्रम सिंह व कार्यक्रम अधिकारी जगमाल सिंह गोदारा ने विभागीय योजनाओं व रैंकिंग के बिन्दुओं पर चर्चा की। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मालीराम रैगर ने विद्यालयों की समस्या समाधान के लिए मार्गदर्शन किया।

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