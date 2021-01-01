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तोड़फोड़ का मामला:जीप युवक से छू गई तो सात-आठ युवकों ने पीछा कर शीशे तोड़े

श्रीमाधोपुर4 घंटे पहले
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  • श्रीमाधोपुर का मामला, जीप चालक ने कपड़े की दुकान में छुपकर बचाई जान, किसी पक्ष ने मामला दर्ज नहीं कराया

कस्बे के खंडेला बाजार में बुधवार शाम को करीब सात-आठ लोगों ने खड़ी थार जीप में तोड़फोड़ कर डाली तथा शीशे तोड़ दिए। जानकारी के अनुसार हरिजन मोहल्ले से गुजर रही थार जीप ने किसी को टक्कर मार दी और जीप चालक मौके भाग गया।

मोहल्ले के सात-आठ युवक जीप का पीछा करते हुए खंडेला बाजार पहुंचे, जहां चालक एक कपड़े की दुकान में छुप गया। व्यापारी ने कपड़े की दुकान का शटर बंद कर जीप चालक को युवकों से बचाया। वहीं गुस्साए युवकों ने थार जीप के शीशों को तोड़ दिया और जीप में तोड़फोड़ कर डाली। घटना के बाद बाजार में हड़कंप मच गया और मौके पर भीड़ इकट्‌ठी हो गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त जीप को थाने में खड़ा करा दिया।

इधर, मामले में थानाधिकारी दातारसिंह का कहना है कि घटना के बाद दोनों पक्षों में से कोई भी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं पहुंचा। प्रारंभिक तौर पर सुनने में आया है कि थार गाड़ी चालक हरिजन बस्ती से गुजर रहा था तो किसी लड़के को गाड़ी टच हो गई। इसी से गुस्साए लोग गाड़ी का पीछा करते हुए सुरानी बाजार में पहुंच गए और गाड़ी के शीशे तोड़ डाले।

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