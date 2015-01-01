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  • MLA Krishna Poonia Said That The Officials Are Not Able To Stop The Theft Of Water In Nohar Area, Due To This The Canal Water Is Not Reaching The Siddhmukh Area

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बैठक:विधायक कृष्णा पूनिया ने कहा- नोहर क्षेत्र में पानी की चोरी नहीं रोक पा रहे अधिकारी, इस कारण सिद्धमुख क्षेत्र में नहीं पहुुंच रहा नहर का पानी

सिद्धमुख33 मिनट पहले
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नोहर में हुई नाेहर एवं सिद्धमुख वितरिका के वार्षिक रेगुलेशन की बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी।
  • नाेहर वितरिका एवं सिद्धमुख वितरिका के वार्षिक रेगुलेशन की नोहर में बैठक हुई, राजगढ़ विधायक पूनिया ने जताई नाराजगी

नाेहर वितरिका एवं सिद्धमुख वितरिका के वार्षिक रेगुलेशन की बैठक गुरुवार काे नाेहर में एडीएम नारायण सिंह चारण की अधयक्षता में हुई। बैठक में राजगढ़ विधायक कृष्णा पूनिया ने भी भाग लिया। बैठक के दाैरान विधायक पूनिया ने क्षेत्र में पानी नहीं पहुंचने काे लेकर अधिकारियाें के प्रति नाराजगी गई।

विधायक पूनिया ने कहा कि सिद्धमुख नहर वितरिका में सिंचाई विभाग के अधिकारियाें की उदासीनता के चलते पानी नहीं पहुंच रहा है, विभाग के अधिकारी इतने सुस्त हैं कि वे पानी की चाेरी भी नहीं राेक पा रहे। विधायक ने कहा कि सिद्धमुख क्षेत्र के हिस्से के पानी का भादरा में चाेरी किया जा रहा है, लेकिन विभाग इसकाे लेकर चुप है।

अधिकारी पानी चाेरी करने वालाें के खिलाई कार्रवाई नहीं कर रहे। सिद्धमुख नहर वितरिका का 25 किमी का हिस्सा भादरा क्षेत्र में आता है, इस हिस्से में सिद्धमुख क्षेत्र के पानी की चाेरी की जा रही है। अधिकारी ध्यान दें ताे सिद्धमुख वितरिका के टेल तक पानी आ जाता है। बैठक में विधायक में सिद्धमुख में नहर वितरिका की किलाबंदी काे लेकर चल रहे धरने का भी जिक्र किया।

उन्हाेंने कहा कि हमारे क्षेत्र में दाे माह से किसान नहर वितरिका की किलाबंदी काे लेकर दाे माह से धरने पर बैठे हैं, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियाें काे उनकी परवाह तक नहीं है। अब तक एक भी अधिकारी धरने पर किसानाें से मिलने नहीं गया। बैठक में भादरा विधायक बलवान पूनिया, नाेहर विधायक अमित चाचाण, उपप्रधान बलवान फगेड़िया, करतार सिंह टांडी, जयप्रकाश दलाल आदि माैजूद रहे।

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