पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

धरना:सिद्धमुख में किसानाें का धरना जारी

सिद्धमुख5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

सिद्धमुख नहर किसान संघर्ष समिति एवं स्वामीनाथन संघर्ष समिति के नेतृत्व में किसानाें का 11 सूत्री मांगाें काे लेकर धरना 64 वें दिन भी जारी रहा । संयाेजक अशाेक जांगिड़ ने बताया कि वितरिका के अधूरे पड़े काम को पूरा करने के लिए संघर्ष समिति आंदोलन को तेज करने की तैयारी में हैं।

आगामी 21 दिसम्बर को समिति की बैठक धरनास्थल पर रखी हाेगी संयोजक ने बताया कि अब संघर्ष समिति आंदोलन को आक्रामक करेगी, गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। धरने पर हरिराम कस्वां, दयाचंद, महावीर प्रसाद, अमित कुमार, बंशीलाल किराेड़ीवाल सहित अन्य किसान बैठे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें