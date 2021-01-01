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कार्रवाई:भैसावता में शराब बनाने की भटि्टयां तोड़ी, वॉश नष्ट की

सिंघाना3 घंटे पहले
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  • देशी शराब बनाने वाले के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर छापामारी कार्रवाई

सिंघाना पुलिस व डीएसटी की टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए बुधवार शाम को भैसावता कलां व सिंघाना में अवैध देशी शराब बनाई जाने वाली भटि्टयों को तोड़कर 150 लीटर वाश नष्ट किया। पुलिस की कार्रवाई को देखकर अवैध शराब बनाने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। थानाधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि एसपी के निर्देशानुसार सिंघाना पुलिस व डीएसटी की टीम का गठन कर अवैध देशी शराब बनाने वाले के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर छापामारी कार्रवाई की गई।

मुखबिर से सूचना मिली कि कस्बे के मीणा मौहल्ले के पास पहाड़ी व भैसावता कलां में अवैध हथकड़ शराब बनाई जा रही है। सूचना पर मीणा का मौहल्ला में 60 लीटर व भैसावता कलां में 90 लीटर देशी शराब की वाश मटकों में भरी मिली। पुलिस की टीम ने वाश को नष्ट कर शराब बनाने की भटि्टयों को नष्ट किया। कार्रवाई में एएसआई कल्याण सिंह, प्रदीप डागर, जयप्रकाश, अजीत सिंह, संजय कुमार, नेमीचंद, राधेश्याम सहित पुलिस के जवान मौजूद थे।

कस्बे में मंगलवार देर रात नटों के मोहल्ले में खेतड़ीनगर आबकारी टीम ने प्रदेश में चल रहे अवैध शराब के खिलाफ अभियान के तहत छापा मारा। आबकारी थाना अधिकारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि नटों के मोहल्ले में रिची पुत्र रामनिवास नट अवैध रूप से शराब बेच रहा है। इसके बाद धर्मवीर, पूर्णमल, मामचंद, दयानंद सहित आबकारी टीम ने मौके पर पहुंच कर छापा मारा तो रिची नट मौके से भाग गया, टीम ने वहां से अवैध शराब के 36 पव्वे बरामद किए। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

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