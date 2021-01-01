पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:बजरी से भरे डंपर के साथ 3 जनों को पकड़ा

सिंघाना3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

खनिज विभाग व पुलिस ने अवैध रूप से खनन कर लाई गई बजरी से भरे तीन डंपर के साथ तीन जनों को गिरफ्तार किया है। सिंघाना थानाधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि बजरी व खनन माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को खनिज विभाग के एएमई सुभाष डांगी व जिला पुलिस की स्पेशल टीम के एएसआई वीरेंद्र मीणा, सिंघाना थानाधिकारी संजय शर्मा, गाडाखेड़ा चौकी प्रभारी शेरसिंह फोगाट सहित पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए गाडाखेड़ा चौकी पुलिस व चिड़ावा डीएसटी ऑफिस के सामने नाकाबंदी कर अवैध बजरी से भरे तीन डंपरों को रोक कर जब्त किया।

इन डंपर के चालक सिंघाना निवासी सांवरमल सैनी, चिरानी खेतड़ी निवासी प्रकाश गुर्जर व नानूवाली बावड़ी खेतड़ी निवासी महेन्द्र कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों डंपर जब्त कर गाडाखेड़ा चौकी में खड़े करवाए। टीम में एएसआई कल्याण सिंह तंवर, शशिकांत शर्मा, प्रदीप डागर, संदीप कुमार, क्यूआरटी प्रभारी भीमसिंह, हरिराम शर्मा, चालक विकास कुमार, अजय कुमार आदि शामिल थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser