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अतिक्रमण:ढाणी मिश्रा वाली में मुक्तिधाम जाने के रास्ते से प्रशासन ने हटवाया अतिक्रमण

सिंघानाएक घंटा पहले
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  • 300 मीटर की गैर मुमकिन जमीन पर कुछ लोगों ने कर रखा था अतिक्रमण

कस्बे के नारनौल रोड पर ढाणी मिश्रा वाली वह मस्तावाली के मुक्तिधाम की तरफ वर्षों से बंद रास्ते को ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस व प्रशासन ने अतिक्रमण हटवा कर रास्ता खुलवाया। नायब तहसीलदार रूप चंद मीणा ने बताया कि नारनौल मार्ग पर सड़क से मुक्तिधाम की तरफ जाने वाले रास्ते पर खसरा संख्या 601 के 300 मीटर की गैर मुमकिन जमीन पर कुछ लोगों ने लंबे समय से अतिक्रमण कर रखा था। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस बारे में ग्रामीणों की शिकायत के बाद बुहाना एसडीएम जीतू कुल्हरी ने पहले दो बार मौके पर आकर निरीक्षण किया। पूरे मामले को समझा। इसके बाद गिरदावर सुनील कुमार व पटवारी नरेश कुमार को रास्ता खुलवाने के निर्देश जारी किए। दोनों की टीम ने थानाधिकारी प्रमोद चौधरी व पुलिस के जाब्ते के साथ 13 फीट चौड़ा रास्ते को खुलवा दिया। महिलाओं ने जताया रास्ता खोलने का विरोध : रास्ता खुलवाते समय महेंद्र कुमार, दर्शन कुमार, ओमप्रकाश के परिवार की महिलाओं ने रास्ता खोलने का विरोध किया। प्रशासन की अोर से मंगवाई गई जेसीबी वहां लगाई गई तो महिलाएं उसके आगे आकर खड़ी हो गई। थानाधिकारी प्रमोद चौधरी व नायब तहसीलदार रूपचंद मीणा खुद स्वयं मौके पर आए और महिलाओं को महिला पुलिस की मदद से वहां से हटवा कर रास्ता खुलवाया गया। महिलाओं के साथ पुलिस की हल्की धक्का-मुक्की भी हुई। ओमप्रकाश ने बताया कि हम रास्ता देने को तैयार थे लेकिन कुछ लोगों ने यह रास्ता साइड से लेते खेतों के बीच से ले लिया है जिससे खेत खराब हो रहा है। उनका आरोप था कि इस बारे में की गई कार्रवाई को लेकर पहले कोई नोटिस भी नहीं दिया गया।

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