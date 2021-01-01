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विरोध:मंत्रालयिक कर्मचारी वेतन विसंगति को लेकर कल सामूहिक अवकाश पर रहेंगे

सिंघाना3 घंटे पहले
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सिंघाना ब्लॉक के मंत्रालयिक कर्मचारी शुक्रवार को वेतन विसंगति मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर रहेगे। सिंघाना ब्लॉक अध्यक्ष अनिल वर्मा ने बताया कि अखिल राजस्थान सयुंक्त मंत्रालिक कर्मचारी महासंघ के आर्देशनुसार 5 फरवरी को ब्लॉक के सभी मंत्रालिक कर्मचारी मुख्य मांगे ग्रेड पे 3600 व वेतन विसंगित को ध्यान में रखते हुए सामूहिक अवकाश पर रहते हुए कार्य का बहिष्कार करेंगे।

मंत्रालिक कर्मचारी शुक्रवार सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन व मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। इस मौके पर अजय सैनी ब्लॉक संयुक्त महामंत्री, राजा राकेश, प्रवीण कुमार, सतपाल, सुमित बाबू, योगेश आदि मौजूद थे।

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