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जागरूकता अभियान:ढोल ताशे बजाकर आमजन को कोरोना के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया

सुजानगढ़3 घंटे पहले
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  • नगर पालिका कर्मचारियों ने रैली निकालकर मास्क बांटे

नगर परिषद प्रशासन की ओर से कोरोना जन जागरूकता अभियान के तहत बांडिया बास में रैली निकाली गई। कार्यवाहक आयुक्त दिलीप सिंह ने बताया कि रैली में कर्मचारियों ने लोगों से मास्क लगाने के लिए अपील की। सोशल डिस्टेंस के लिए प्रेरित किया। परिषद के कलजीत सिंह, मुन्नालाल मीणा व सफाई जमादार के नेतृत्व में वार्ड में घरों पर स्टीकर लगाए गए।

जागरूकता अभियान के तहत राजकीय विद्यालय तीन से पालिका की ओर से कोरोना जागरूकता रैली निकाली गई। ढोल ताशे बजाकर आमजन को कोरोना के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। पालिका कार्मिक लक्ष्मण सिंह व आत्माराम शर्मा के नेतृत्व में मास्क वितरित किए एवं पोस्टर चिपकाए। शिक्षक नानूराम मेघवाल, नौरंगलाल, प्रभुराम, मुकेश चांवरिया, लादुराम, पुखराज गुर्जर, मुकेश सुंडा, अशोक चांवरिया, सुनील कांटीवाल, गोविंद नारायण के अलावा खेताराम धानका, पूर्व पार्षद पूनाराम कड़ेला, कादर बक्स तेली, पनालाल चौहान, भंवराराम कांटीवाल ने रैली में भाग लिया। कार्मिकों ने वार्ड 7 व 8 में भी मास्क वितरित किए।

कोरोना जागरूकता अभियान के तहत पालिका टीम ने पैदल मार्च निकालकर श्रीडूंगरगढ़ मार्ग पर वाहन चालकाें काे मास्क बांटे। बिना मास्क मिले यात्रियाें काे भी मास्क लगवायाा। एसडीएम कार्यालय से एसडीएम श्योराम वर्मा, पालिका प्रशासक प्रकाशचंद खींचड़, एईएन हंसराज ने पैदल मार्च काे रवाना किया। रैली के दाैरान छोटूराम, विजेश, सौरभ भाटिया, गिरधारीलाल, राजेंद्र कुमार, संजू, शीशपाल, अमित कुमार आदि ने करीब 450 मास्क बांटे।

चूरू : कॉलेज छात्राओं ने पोस्टर व मास्क वितरण कर लोगों को जागरूक किया

राजकीय कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में कोरोना जागरूकता पर विभिन्न कार्यक्रम हुए। प्रिंसिपल दिलीपसिंह पूनिया ने सभी स्वयंसेविकाओं को शपथ दिलाई कि आसपास के लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करें। कोरोना के प्रति जागरूक बनाने के लिए पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने पोस्टर बनाकर राहगीरों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया।

कॉलेज के बाहर खड़े होकर स्टाफ के सहयोग से सड़क पर बिना मास्क के चल रहे राहगीरों को रोककर उन्हें मास्क वितरित किए। उन्हें शपथ दिलाई कि वे भविष्य में बिना मास्क के नहीं निकले। वाहनों को रोककर उन पर नो मास्क नो एंट्री के स्टीकर भी लगाए। इस अवसर पर एनएसएस प्रभारी सहायक आचार्य धीरसिंह ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। आयोजन के दौरान महावीरसिंह, एमएम शेख़, अनिल, डॉ जेबी खान, अनुज, शांतनु डाबी, जावेद खान, सुरेश, सत्यवीर ढाका, हेमंत मंगल, सुमेर, सरोज हारित, ट्विंकल, मंजू शर्मा, अंजू ओझा आदि उपस्थित थीं।

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