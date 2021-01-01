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दिग्गज हारे:सुजानगढ़, पूर्व उपमुख्यमंत्री हरिशंकर भाभड़ा की बेटी ऊषा चुनाव हारीं

सुजानगढ़3 घंटे पहले
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उषा देवी। - Dainik Bhaskar
उषा देवी।

नगरपरिषद चुनाव के रविवार को परिणाम बेहद रोचक रहे। तीन निर्विरोध सहित कांग्रेस के पास 28 व भाजपा ने 19 वार्डों की सीटों पर कब्जा किया। 13 निर्दलीय ने बाजी मारी। इन 13 निर्दलीयों के जोड़-तोड़ से पार्टी नगरपरिषद में अपना बोर्ड बनाएगी। भाजपा-कांग्रेस दोनों ने ही बाड़ेबंदी को मजबूत कर दिया।

खास बात ये है कि शहर की हॉट शीट की गिनती में शामिल वार्ड 30 में राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री हरिशंकर भाभड़ा की बेटी व दो बार सभापति रहे पति डॉ. विजयराज की पत्नी उषादेवी भी चुनाव हार गई। यहां दिनेश पीपलवा की पुत्र वधु सौरभ पीपलवा की पत्नी सोनिका शर्मा ने इन्हें 31 मतों से हराकर सभी को चौंकाया।

नगरपरिषद के नेता प्रतिपक्ष बुद्धिप्रकाश सोनी की पत्नी हीरामणी भी वार्ड 38 से चुनाव हार गई। यहां मीनाक्षी स्वामी ने 47 मतो से सोनी को चुनाव हराया। वार्ड 36 में निवर्तमान उपसभापति बाबूलाल कुलदीप व वार्ड 37 में पुष्पा कुलदीप ने भी दोनों कांग्रेस सीट निकाली। इसके अलावा वार्ड 19 में निर्विरोध जीती नीलोफर गौरी के बाद ससुर कांग्रेस प्रवक्ता इदरीश गौरी ने भी वार्ड 51 से चुनाव जीता। निवर्तमान पार्षद वार्ड आठ से अमित मारोठिया व पत्नी अर्चना मारोठिया ने वार्ड सात से चुनाव जीता।

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