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उच्च शिक्षा:विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रखने के लिए आनंदम कोर्स पढ़ाई के साथ कर सकेंगे सामाजिक सरोकार के काम

सुजानगढ़3 घंटे पहले
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  • कॉलेजों में इस सत्र से लागू होगा कोर्स, ग्रुप में करेंगे प्रोजेक्ट पर कार्य

कॉलेज विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रखने व उनमें रचनात्मक विकास के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नए शिक्षा सत्र से पाठ्यक्रम में आनंदम कोर्स को जोड़ा है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रखने के साथ सामाजिक सरोकारों से जोड़ना है। राजकीय पीजी काॅलेज के प्राचार्य प्रो. एचएस झूरिया ने बताया कि नवाचार की दिशा में उच्च शिक्षण संस्थानों में आनंदम पाठ्यक्रम को शुरू किया जा रहा है।

इसे सभी कक्षाओं में अनिवार्य रूप से जोड़ा है। यह स्नातक व स्नातकोत्तर में अनिवार्य प्रश्न पत्र होगा। यह वार्षिक पाठ्यक्रम और सेमेस्टर सिस्टम सभी में लागू होगा। आनंदम विषय के लिए छात्र-छात्राओं को अपनी एक डायरी निर्धारित करनी होगी। इसमें वह प्रतिदिन किए ए एक सेवा के कार्य का उल्लेख करेगा।

फील्ड पर गतिविधियों के दौरान विद्यार्थियों को मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ स्वच्छता के प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए व्यक्तिगत तौर पर प्रतिदिन कोई भी एक सेवा का कार्य करना होगा। शनिवार को उक्त कार्यक्रम को लेकर हुई बैठक में चर्चा कर जिम्मेदारी दी गई। इस दौरान वरिष्ठ संकाय सदस्य सप्तेश कुमार, विनिता चौधरी, सुलोचना सोनी, डॉ. प्रेम बाफना, डॉ.गजादान चारण, रामनिवास मेघवाल, डॉ. शिखा अग्रवाल, डॉ. वीके सिंघल, प्रमोद कुमार, डॉ.सुमित, सीपी सैनी, अनुराग झंवर, नेमीचंद शर्मा आदि ने सुझाव दिए।

गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आधारित है आनंदम
आनंदम महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आधारित है। कॉलेज स्तर पर आनंदम पाठ्यक्रम को जोड़ने के लिए उच्च शिक्षा विभाग का उद्देश्य है कि छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के साथ सामाजिक सरोकार करे और तनाव से मुक्त रहे। इसके उन्हें समाज के प्रति दायित्वों का बोध करवाना, विद्यार्थियों में रचनात्मकता का विकास करना, खुशी और आत्मिक संतुष्टि की अनुभूति हो सके।

प्रतिदिन के सेवाकार्य का डायरी में होगा उल्लेख
नोडल अधिकारी सीता सोनी ने बताया कि नए पाठ्यक्रम के तहत प्रत्येक सेक्शन के लिए एक मेंटर नियुक्त होगा, जो माॅनीटरिंग करेगा। यहां 15 मेंटर नियुक्त किए जाएंगे। इस कोर्स में विद्यार्थियों को सामूहिक तौर पर भी कुछ प्रोजेक्ट पर कार्य करना होगा।

विद्यार्थी अपनी रुचि का सामाजिक सेवा से संबंधित कोई भी प्रोजेक्ट लेकर कार्य कर सकते हैं। आनंदम विषय के लिए 100 अंक निर्धारित है। सामुदायिक सेवा की परियोजना 8-12 विद्यार्थियों के समूह में करनी है। हर समूह को 20 नवंबर तक परियोजना विषय का चयन कर मेंटर को सूचित कर रूपरेखा प्रस्तुत करनी होगी।

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