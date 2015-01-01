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हादसा:दाे सड़क हादसों में स्कूटी व बाइक पर सवार दो युवक घायल, रैफर

सुजानगढ़3 घंटे पहले
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क्षेत्र में गुरुवार काे दाे अलग-अलग सड़क हादसाें में दाे युवक घायल हाे गए। गंभीर हालत में राजकीय बगड़िया अस्पताल से दाेनाें काे रैफर कर दिया। पुलिस ने बताया कि गनाेड़ा चाैराहा पर स्कूटी फिसलने से 45 वर्षीय हीरालाल पुत्र मांगीलाल निवासी लुहारागाड़ा सुजानगढ़ घायल हाे गया। इधर, सालासर राेड कजारिया टाइल्स के पास आगे चल रही बाइक से बाइक टकराने से 25 वर्षीय सतवीरसिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी निमड़ी चुहास घायल हाे गया। हादसाें में नेमीचंद गुलेरिया, टीम हारे का सहारा के श्याम स्वर्णकार, सुरेंद्र सिंह, पप्पू बिजारणिया व बबलू टेलर ने दाेनाें घायलाें काे अस्पताल लाने सहित अन्य मदद की।

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