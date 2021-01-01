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प्रदर्शन:भाजपाइयों ने नहर परियोजना के लिए मांगा बजट, धरना दिया

सूरजगढ़9 मिनट पहले
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कुम्भाराम नहर परियोजना के लिए बजट देने की मांग करते हुए क्षेत्र के भाजपाइयों ने बुधवार को एसडीएम कार्यालय के सामने धरना देकर सीएम को ज्ञापन भेजा। विधायक सुभाष पूनिया, प्रधान बलवानसिंह, उपप्रधान मुकेशसिंह, भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सतीश गजराज, भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष सुरेश शर्मा, नगर अध्यक्ष संजय गोयल, पूर्व जिप सदस्य रामवतार धौलिया, पंस सदस्य सोमवीर लांबा, सरपंच सुनील धायल, पूर्व सरपंच सत्यवीर डैला, बाणबीर भड़िया, अशोक काजला, वीरसिंह खरड़िया, हनुमान श्योराण, चिरंजीलाल शर्मा, रतनसिंह चौहान, हनुमान यादव, अमित बिजारणिया आदि के संयोजन में धरने पर बैठे पार्टी के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी व किसानों ने सूरजगढ़, बुहाना व सिंघाना क्षेत्र के लिए पूर्व में स्वीकृत कुम्भाराम नहर परियोजना के लिए राज्य सरकार से बजट में राशि आवंटित कर कार्य शुरू करवाने की मांग करते हुए एसडीएम अभिलाषा पूनिया के मार्फत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भेजा।

धरने को संबोधित करते हुए विधायक पूनिया व अन्य वक्ताओं ने कहा कि राज्य की पूर्व सरकार द्वारा इस क्षेत्र के लिए कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल फेज-2 स्वीकृत की गई थी। जिसकी डीपीआर बन चुकी है मगर बजट के अभाव में कार्य शुरू नहीं हुआ। इस परियोजना से सूरजगढ़, बु़हाना व सिंघाना क्षेत्र के करीब तीन लाख लोगों की पेयजल समस्या का निवारण हो सकेगा।

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