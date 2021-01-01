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बैठक:पांच ग्राम पंचायताें में 2.58 कराेड़ की लागत से स्वच्छता मिशन के कार्य हाेंगे

तारानगर3 घंटे पहले
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तारानगर. साधारण सभा की बैठक को संबोधित करते प्रधान कस्वा। - Dainik Bhaskar
तारानगर. साधारण सभा की बैठक को संबोधित करते प्रधान कस्वा।
  • तारानगर पंचायत समिति की साधारण सभा में सदस्याें ने उठाए बिजली, पानी से जुड़े मुद‌्दे

पंचायत समिति सभागार में बुधवार को साधारण सभा की बैठक प्रधान संजय कस्वा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बीडीओ संतकुमार मीणा ने पंचायतों में हो रहे मनरेगा, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, पेंशन, पानी, बिजली सहित अन्य कार्यों की प्रगति के बारे में बताया।

बीडीओ ने मनरेगा का वार्षिक प्लान बताते हुए कहा कि मनरेगा के तहत 6801 कार्य करवाए जाएंगे, जिनमें 70 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण में तारानगर के पांच गांवों को शामिल किया है, जिनमें तोगावास में 40 लाख, नेठवा में 24 लाख, ढाणी आशा में 70 लाख, बनियाला में 1.13 करोड़ और हरिपुरा में 11 लाख रुपए के कार्य हाेंगे। प्रधान संजय कस्वा ने कहा कि पंचायत समिति के सभी गांवों में चरणबद्ध ढंग से विकास कार्य करवाए जाएंगे।

पंस सदस्य मोहरसिंह ज्याणी ने गांवाें में शौचालयाें निर्माण कराने, पंस सदस्य राधेश्याम जोशी ने बुचावास गांव में पेयजल आपूर्ति को सुचारू कराने, हड़ियाल सरपंच राकेश शर्मा ने पानी की समस्या का निस्तारण करवाने, दाेबारा पाइप लाइन डलवाने, राजपुरा सरपंच शिवराम सिहाग ने गांवों पेयजल समस्या के समाधान, ढिंगी सरपंच रिंकी कंवर ने पात्र ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ दिलवाने की मांग की। इस मौके पर उपप्रधान सुनीता सांकरोत, सरपंच धर्मवीर राठौड़, सरोज, दलीप खां, गिरवर सिंह, सीता, राजेंद्र कस्वा, प्रमिला कंवर, परमेश्वरी, निर्मला, ख्यालीराम प्रजापत, पूनम, जीवणराम, सुभाष चंद्र, दर्शना, पद्मा, रूपाराम, नीमनाथ, कर्मचंद नैण, सुरेंद्र, रेणु कंवर, धर्माराम, सपना, ज्याना, चंदूराम, मनोहरी, झीमा, कमला, मोहर सिंह, लिछमा, जैता, जिप सदस्य तिलोकाराम कस्वा, विमला कालवा, पंस सदस्य लीलाधर सहारण, रामेश्वरलाल, गुड्डी, ममता कंवर, परमेश्वरी, सावित्री, मणी, सुनिल, बन्नेसिंह मोगा, निराणी, मोनिका, शकुंतला, गीता, चंदनमल तेतरवाल आदि मौजूद रहे।

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