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जागरूकता:गांवों में कानूनी जागरूकता का प्रसार करने के लिए मोबाइल वैन काे रवाना किया

तारानगर3 घंटे पहले
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मुंसिफ कोर्ट में गुरुवार को ताल्लुका विधिक सेवा समिति की ओर से गांवों में कानूनी जागरूकता का प्रसार करने के लिए मोबाइल वैन रवाना की गई। समिति अध्यक्ष व मुंसिफ मजिस्ट्रेट हर्ष कुमार हिसारिया ने वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुंसिफ ने बताया मोबाइल वैन चार दिनों तक गांवों में चौपाल कार्यक्रम कर लोगों को जागरूक करेगी।

सोमसीसर, पुनसीसर, डाबड़ी बड़ी, कालवास, खरतवास, लुणास सहित गांवों में जागरूकता कार्यक्रम के द्वारा लोगों को कानूनी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा लोगों को कोराना महामारी से बचाव के लिए भी जागरूक किया जाएगा।

इस मौके पर एपीपी प्रकाश गढ़वाल, स्टेनो भगवानदान चारण, रीडर ऋषिराज राठौड़, सतपाल सिंह, गोपीराम, वीरेंद्र, घनश्याम शर्मा, मुकेश कुमार, सिकंदर खान, नसीम खान आदि मौजूद रहे।

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