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स्वागत:हत्या के मामले का खुलासा करने पर तारानगर एसएचओ का अभिनंदन किया

तारानगर3 घंटे पहले
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चंगोई गांव में हुई युवक की हत्या के मामले का खुलासा करने पर एसएचओ राधेश्याम थालोड़ का अभिनंदन किया गया। यूथ साेशल वेलफेयर क्लब की ओर से हुए कार्यक्रम में एसएचओ का अभिनंदन किया गया। मृतक भवानीसिंह के भाई कुलदीप सिंह ने बताया कि उसके भाई की खेत में हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने दो दिनों में हत्या में शामिल एक महिला व दो लाेगाें को गिरफ्तार कर कार्रवाई की।

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