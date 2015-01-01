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पंचायत समिति चुनाव:चाैथे दिन पंचायत समिति सदस्य के179 और जिला परिषद सदस्य के 30 पर्चे दाखिल, कल आखिरी दिन

उदयपुरवाटी2 घंटे पहले
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  • चिड़ावा में पूर्व प्रधान इंद्रा डूडी और कांग्रेस के गिडानिया ब्लॉक अध्यक्ष मोहरसिंह सोलाना ने भरा पर्चा

एक दर्जन वार्डों के लिए 22 लोगों ने 28 नामांकन दाखिल किए। अब तक 36 लाेग 45 नामांकन दाखिल कर चुके हैं। निर्वाचन अधिकारी व एसडीओ राजेंद्र सिंह शेखावत के मुताबिक वार्ड दो से योगेश कुमार बसपा, वार्ड तीन से विकास कांग्रेस व महेश निर्दलीय तथा सुनील कुमार आरएलपी, वार्ड आठ से भारती शेखावत बीजेपी, वार्ड नौ से किशोर सैनी कांग्रेस, करणीराम कांग्रेस, बंसी कांग्रेस, वार्ड 10 से सुनिता देवी बीजेपी, सुमन देवी बीजेपी, वार्ड 11 से कौशल्या बीजेपी व निर्दलीय, सुनीता गुर्जर बीजेपी व निर्दलीय, वार्ड 17 से लोकेश कंवर बीजेपी व निर्दलीय, मोनिका निर्दलीय, निर्मला कंवर कांग्रेस, सरोज कंवर निर्दलीय, वार्ड 21 से प्रियंका निर्दलीय, वार्ड 22 से सुप्यार देवी कांग्रेस व निर्दलीय, वार्ड 23 से सुनीता निर्दलीय, वार्ड 25 से सुनीता कांग्रेस व निर्दलीय, आरती कुमारी बीजेपी व निर्दलीय और वार्ड 27 से प्रमेन्द्र कुमार ने निर्दलीय पर्चा भरा।

सिंघाना. पंचायत समिति के 17 के वार्डों के लिए अब तक 16 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। रिटर्निंग अधिकारी तहसीलदार मांगीराम पूनिया ने बताया कि 114 लोगों ने फार्म खरीदे हैं। जिनमें से 16 ने जमा कराए हैं। नामांकन भरने की प्रक्रिया 9 नवंबर तक सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक रहेगी।

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