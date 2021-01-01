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चुनाव:35 में से 20 वार्ड सैनी बाहुल्य, भाजपा एक में ही जीती

उदयपुरवाटी7 घंटे पहले
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  • पंचायत समिति प्रधान के लिए सैनी समाज का प्रधान नहीं बनाने से समाज में नाराजगी, कांग्रेस को मिला फायदा

कस्बे में 35 मेंसे 20 वार्ड सैनी बाहुल्य हैं तथा 15 वार्ड शहरी हैं जिनमें सैनी ना के बराबर हैं व अन्य जातियों का बाहुल्य है। सैनी बाहुल्य के वार्ड संख्या 1 से 15 व 31 से 35 में भाजपा को सिर्फ एक सीट मिली है। पंचायत राज चुनाव में इस बार सैनी समाज को प्रधान बनाने की उम्मीद थी। भाजपा जिलाध्यक्ष पवन मावंडिया सैनी को प्रधान बनाना चाहते थे लेकिन पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी ने विरोध करके गुर्जर को प्रधान बना दिया।

चौधरी के इस निर्णय से सैनी समाज नाराज हो गया। नगरपालिका में टिकट वितरण के दौरान भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी यतेंद्र सैनी की पत्नी की टिकट काट दी जिससे सैनी समाज की नाराजगी और बढ़ गई। सैनी समाज में मैसेज चला गया कि पूर्व विधायक चौधरी सैनी समाज के स्थापित नेताओं की राजनीति समाप्त करना चाहते हैं।

दूसरी तरफ विधायक राजेंद्रसिंह गुढ़ा ने हर वार्ड में जाकर सियासी संकट के समय गहलोत की मदद करने की बात कहकर सैनी समाज की सहानुभूति प्राप्त की। सैनी बाहुल्य के 20 वार्डों में भाजपा को सिर्फ 1 सीट मिली है व 19 में कांग्रेस व निर्दलीय जीते हैं।

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