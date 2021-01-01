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अनदेखी:उदयपुरवाटी में पालिका के भूखंड पर कब्जा, सामान खुर्द-बुर्द किया

उदयपुरवाटी3 घंटे पहले
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नगरपालिका चुनाव के दौरान सीट पर ना चेयरमैन हैं और ना ही अधिशाषी अधिकारी है। खाली कुर्सी की पोल देखकर किसी ने पालिका के करोड़ों रुपए के भूखंड पर ही कब्जा कर लिया। जानकारी के अनुसार सीकर स्टेट हाइवे पर पुलिस थाने के निकट नगरपालिका का एक भूखंड है। इस पर रखे पालिका के सामान को अतिक्रमियों ने खुर्द-बुर्द कर दिया व भूखंड पर कब्जा कर लिया।

पालिका एईएन को जानकारी मिलने पर उसने अतिक्रमण हटाने के लिए बुधवार को पुलिस इमदाद के लिए थाने में सूचना दी है। इस भूखंड का फर्जी पट्टा बनाने के लिए एक भूमाफिया ने पालिका में पत्रावली जमा करवा दी। पालिका अधिकारियों से मिलीभगत करके आवेदक ने करीब पांच लाख रुपए भी पालिका में जमा करवा दिए थे। ऐन वक्त पर भास्कर में समाचार प्रकाशित होने से पत्रावली को निरस्त कर दिया था।
^नगरपालिका के सफाई निरीक्षक ने बताया कि पालिका की जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है। अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस इमदाद मांगी गई है।
-सुमित वर्मा, एईएन, नगरपालिका

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