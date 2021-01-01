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नगरपालिका चुनाव:कांग्रेस ने किया 5 निर्दलीयों के समर्थन का दावा

उदयपुरवाटी2 घंटे पहले
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  • सैनी समाज का बनेगा चेयरमैन, विधायक राजेंद्रसिंह गुढ़ा जिसे बनाना चाहेंगे वही बनेगा अध्यक्ष
  • उदयपुरवाटी में कांग्रेस के 14 प्रत्याशी जीते, इतने ही निर्दलीय जीतकर आए, भाजपा के 7 ही जीते

नगरपालिका चुनाव में इस बार स्पष्ट बहुमत हालांकि किसी भी दल को नहीं मिला है लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुमत के नजदीक होने से बोर्ड बनाने के पूरे-पूरे आसार हैं। जानकारी के अनुसार इस बार 35 में से कांग्रेस को 14, भाजपा को 7 सीटें मिली है। इस बार 14 निर्दलीय पार्षद जीतकर आए हैं। बोर्ड बनाने के लिए 18 पार्षदों की जरुरत है। विधायक राजेंद्रसिंह गुढ़ा के पास पार्टी के सिंबल पर जीतने वाले 14 व 5 निर्दलीय पार्षद मौजूद हैं।

ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बनना लगभग तय माना जा रहा है। चेयरमैन के लिए कांग्रेस खेमे के अंदर एडवोकेट रामनिवास सैनी, ब्लॉक अध्यक्ष विश्वेश्वरलाल सैनी, पूर्व चेयरमैन रूड़मल सैनी, निर्विरोध निर्वाचित इंद्रा देवी आदि मौजूद हैं। इनमें से गुढ़ा जिस पर हाथ रख देगा वही चेयरमैन बन जाएगा। उधर भाजपा के पास बहुमत नहीं होने से निराशा लग रही है।

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